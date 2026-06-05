Sewage leak
By Dale Liesch

More than one million gallons of sewage has flowed into Mobile waterways due to Prichard Water Works & Sewer Sanitary Sewage Overflows (SSO) over the past two weeks. Residents are advised to avoid contact with contaminated water, soil, or any obvious sewage due to potential health risks. 

SSOs occur when untreated sewage leaves the sanitary sewer system before getting to a wastewater treatment plant. Untreated sewage contains varying bacteria, parasites and viruses that can lead to severe infections and illnesses. 

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