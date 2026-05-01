Tuberville Lee county

U.S. Sen. Thomas “Tommy” Hawley Tuberville claims he’s lived in Auburn since 2019. Lee County records show his son homesteaded the property until two years ago, though.

Records released by Lee County Revenue Commissioner Oline Price show his son Thomas Tucker Tuberville signed the 2017 assessment that placed a standard H1 homestead exemption on the Cherry Street house for the 2018 tax year. The Lee County Revenue Commission requires applicants to appear in person and to provide deed records and a driver’s license to have tax exemptions assigned to their property.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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