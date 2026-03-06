Budget Inn rendering

A rendering of planned renovations for the Budget Inn created by PCDA Architecture.

A Government Street motel will soon undergo a major renovation after Mobile’s architectural review board approved a sweeping package of upgrades this week.

The Budget Inn at 555 Government Street is set to receive brand new windows, galleries and stucco brickwork on its facade and front lobby, according to an application included with the board’s agenda. Renovations do not appear to be planned for the rest of the motel at this time.

