Nathaniel Ledbetter

Alabama House Speaker Nathaniel Ledbetter, R-Rainsville, speaks at a meeting of the Eastern Shore Republican Women in Fairhope.

 Staff photo

Alabama House Speaker Pro Tempore Chris Pringle defended embattled House Speaker Nathaniel Ledbetter after a leaked recording raised questions about Ledbetter’s conservative credentials at the state Republican Party’s weekend meeting.

Pringle, a Republican from Mobile who has served as the House’s second-in-command since 2023, said Monday that Ledbetter has done an excellent job leading the legislature’s lower chamber and contributed much to make the Alabama Legislature one of the country’s most conservative.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In