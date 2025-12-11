McGregor Avenue ribbon cutting

City leaders cut a ribbon to formally reopen South McGregor Avenue.

 Staff photo

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and former mayor Sandy Stimpson re-opened South McGregor Avenue to motorists Thursday morning with a ceremonial lap around the transformed intersection’s pristine, new roundabout.

After more than two years, work to upgrade the stretch of McGregor Avenue between Airport Boulevard and Dauphin Street west of Spring Hill College came to a close this week. The improved corridor — with brand new blacktop and sidewalks circling a small park and a copper-domed, brick pergola — opened to drivers at 10 a.m. Thursday. The project is the first leg of a larger effort to upgrade McGregor Avenue from Airport Boulevard to Springhill Avenue.

South McGregor roundabout

The new roundabout at the intersection of South McGregor Avenue and Dauphin Street.
Spiro Sandy ride

(Left to right) Former mayor Sandy Stimpson and Mobile Mayor Spiro Cheriogotis re-opened South McGregor Avenue to motorists Thursday morning with a ceremonial lap around the transformed intersection’s pristine, new roundabout.

 

