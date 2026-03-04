American Symphony cruise

American Cruise Line's Symphony Riverboat (Courtesy of American Cruise Lines)

A second cruise line will sail into Mobile this Friday and add the city as a port of call in a week-long cruise that sails along the Gulf Coast.

Marine traffic data shows American Cruise Line’s American Symphony riverboat is currently sailing in the Mississippi Sound between Gulfport and Biloxi on an eight-day cruise that starts in New Orleans and ends in Pensacola. The vessel is due in Mobile on Friday, according to a statement from Visit Mobile.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In