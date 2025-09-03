Rivituso inauguration

The Most Rev. Mark Rivituso became Mobile's third archbishop and 10th bishop during a special Mass in September 2025.

 Staff photos

The Most Rev. Mark Rivituso became Mobile’s third archbishop and 10th bishop during a special Mass Wednesday downtown. Speaking for the first time from the Port City’s oldest pulpit, the St. Louis native said he is excited to uplift all people within the archdiocese — including those who are homeless, in prison or otherwise on society’s edge.

Pope Leo XIV appointed Rivituso, 63, in July, roughly 15 months after longtime Mobile Archbishop Thomas Rodi submitted his resignation in March 2024, when he turned 75 years old. Rivituso served as the auxiliary archbishop of the Archdiocese of St. Louis for eight years.

Knights of Peter Claver Columbus

The Knights of Columbus (left) and the Knights of Peter Claver (right) process into the Cathedral Basilica of the Immaculate Conception.
Rivituso decree

The Most Rev. Mark Rivituso, archbishop of Mobile, displays the decree from Pope Leo XIV designating him as the head of south Alabama's Catholic community.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In