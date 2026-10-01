Tommy Tuberville in a ESPN video promo

Tommy Tuberville in a 2017 video promo (ESPN via X.com)

Alabama voters should learn before Nov. 3 whether state law will allow challenges to Tommy Tuberville’s eligibility as the Republican nominee for governor over residency concerns, but that won’t necessarily mean voters will go to the polls certain of whether his residency issues are behind him.

Chief Justice Sarah Stewart told Lagniappe on Wednesday she anticipates the Alabama Supreme Court to have a decision published before Election Day in the pending appeal of a quo warranto lawsuit that claims Tuberville’s candidacy should be voided as he allegedly fails to meet a seven-year residency requirement to hold the office. Stewart said the case has been assigned to one of the justices, and she has generally advised the justices that voters deserve an answer on the matter of law before casting ballots.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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