Ginger and John Kelly

Ginger and John Kelly pose outside of their recreational vehicle (RV) near Wentzell's on Friday, Jan. 30, 2026.

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

As freezing temperatures move into Mobile this weekend, Mobile Mardi Gras revelers filling up RV lots throughout downtown mostly appear to be planning to brave the cold through parades on Friday and Saturday. 

According to several Mardi Gras parade goers setting up camp in downtown parks, many will stay to attend and participate in the Conde Cavaliers Parade Friday night, as well as the Mystic DJ Riders and Pharaohs, Conde Explorers parades on Saturday.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In