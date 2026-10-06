After living through the Great Depression, fighting in World War II, and making his name as an investor, Satsuma resident James R. “Jim” Hollon just published his fourth book at age 102.
“Right and Wrong: The Line Still Exists” hit shelves in July and explores the lessons Hollon learned during his decades-long career in business, and the many different characters he met along the way.
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