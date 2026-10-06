Jim R. Hollon

Courtesy of jimhollon.com

After living through the Great Depression, fighting in World War II, and making his name as an investor, Satsuma resident James R. “Jim” Hollon just published his fourth book at age 102.

“Right and Wrong: The Line Still Exists” hit shelves in July and explores the lessons Hollon learned during his decades-long career in business, and the many different characters he met along the way.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription