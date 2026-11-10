In 2009, you would have been hard-pressed to find anyone harvesting Alabama gulf oysters the way they all do it now: farming them in cages above the ocean and bay floor.
In fact, as “Dr. Oyster” Bill Walton might put it, farmed oysters weren't so common a thing in Mobile or Baldwin County 27 years ago when he came to the Port City after getting a job with Auburn University to study oyster aquaculture.
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