Bill Walton

Marine Scientist Bill Walton speaks to a crowd of people on Nov. 6, 2026 at Braided River on St. Louis Street in downtown Mobile. 

 Grant McLaughlin

In 2009, you would have been hard-pressed to find anyone harvesting Alabama gulf oysters the way they all do it now: farming them in cages above the ocean and bay floor.

In fact, as “Dr. Oyster” Bill Walton might put it, farmed oysters weren't so common a thing in Mobile or Baldwin County 27 years ago when he came to the Port City after getting a job with Auburn University to study oyster aquaculture. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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