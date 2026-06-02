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U.S. Supreme Court building

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The U.S. Supreme Court overruled the injunction once again stopping Alabama from using a 2023 congressional voting district map, paving the way for an August special election using the plan previously deemed unconstitutional by a Birmingham court.

The determination of the nation’s highest court in the now four-year-old legal battle over Alabama’s seven congressional voting districts came late Tuesday evening.

Alabama Redistricting

On the left, the congressional voting district map approved by the Alabama Legislature in 2023. On the right, the current congressional voting district map put in place by federal judges in 2023. The judges ordered in the case of Allen v. Milligan that the map on the right must be used until 2030, but the state of Alabama has appealed that ruling in light of the Supreme Court's ruling in Louisiana v. Callais.

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