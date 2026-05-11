U.S. Supreme Court

Panorama of the west facade of United States Supreme Court Building at dusk in Washington, D.C. (Photo by Joe Ravi CC-BY-SA 3.0 via Wikipedia)

The nation’s highest court sided with Alabama in its appeal to overturn the current, court-ordered congressional voting districts Monday afternoon, vacating the orders of the Birmingham judges who reconfigured the districts.

After Alabama asked the U.S. Supreme Court on Friday to lift an injunction keeping the state’s seven congressional voting districts in place with two Black-majority voting districts until 2030, the high court ordered the U.S. District Court for the Northern District of Alabama to reconsider the voting district map in light of the Supreme Court’s recent ruling in the case of Louisiana v. Callais.

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