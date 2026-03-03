SCOTUS

U.S. Supreme Court building

The Supreme Court of the United States has declined to hear Alabama’s appeal of a federal court’s ruling prohibiting state law enforcement from arresting people for panhandling. 

SCOTUS’ decision not to hear the case means that two laws originally challenged in 2020 by Jonathan Singleton, a homeless man from Montgomery, are now considered unconstitutional. The court also affirmed that panhandling counts as expressing one’s First Amendment right to free speech, as it has ruled in the past in addition to other lower courts at the federal level. 

