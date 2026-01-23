Rep. Chip Brown profile

House Rep. Chip Brown, R-Hollinger's Island.

 Alabama Legislature

A Mobile County lawmaker has now had two bills focusing on the Alabama coast sail through the state House of Representatives as of the end of the chamber’s business for the week. 

On Thursday, House lawmakers nearly unanimously approved House Bill 38, which if passed by the Senate and approved by Gov. Kay Ivey, would establish a task force commission to study how to restore seagrass and sea oats to Mobile Bay and the coast’s beaches. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In