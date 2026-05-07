Two Republicans will face off in the May 19 primary to see who will win a seat on the Baldwin County Circuit Court bench.
Attorney Jeremiah Giles and Assistant District Attorney Kristi Hagood both qualified to run for the circuit court’s Place 7 in January after previously announced their campaigns in mid-2025.
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