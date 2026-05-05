Blackburn and Scully

Shown is an image of Baldwin County District Court judge candidates Grant Blackburn (left) and Liam Scully. 

 Blackburn and Scully campaigns

Two Republicans will face off on May 19 to see who will be Baldwin County’s new district court judge for place 1.

Baldwin County attorneys William “Liam” Scully and Grant Blackburn both filed in January to run in this year’s only Baldwin County District Court judge race. Initially, they were to run against Ashley Siebert, but Gov. Kay Ivey took her out of the race by appointing her to the Baldwin County Circuit Court in February. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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