Spanish Fort police
Photos courtesy of Spanish Fort Police Department

The Spanish Fort Police Department took lessons from a March 4 class in how to catch those perpetuating human trafficking and applied them during what officials said was a successful human trafficking operation Friday, March 6.

Spanish Fort police and other law enforcement officers arrested six people Friday on charges of soliciting prostitution, Spanish Fort Police Chief John Barber told Lagniappe.

