Carol Williams

Carol Williams was glad Theodore High School opened as a shelter from Hurricane Isaias on Friday, Oct. 9. She has been homeless for 10 years.

An abundance of caution and nowhere else to go prompted dozens of Mobilians to seek shelter from Hurricane Isaias’ rain and wind at Theodore High School, one of three facilities in the county open for people in need.

Across Mobile Bay, roughly 100 Baldwin County residents did the same at shelters in Foley and Robertsdale.

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