An abundance of caution and nowhere else to go prompted dozens of Mobilians to seek shelter from Hurricane Isaias’ rain and wind at Theodore High School, one of three facilities in the county open for people in need.
Across Mobile Bay, roughly 100 Baldwin County residents did the same at shelters in Foley and Robertsdale.
kAm!F3=:4 D49@@=D :? 4@2DE2= p=232>2 H6C6 4=@D65 uC:52J 3642FD6 @7 E96 9FCC:42?6[ 3FE %96@5@C6 w:89[ q2<6C w:89 $49@@= 2?5 r@==:?D\#9@56D t=6>6?E2CJ $49@@= @A6?65 E96:C 5@@CD 2E g 2]>] E@ 2C62 C6D:56?ED 2D D276 DA246D H:E9 7@@5 2?5 @E96C C6D@FC46D] q2=5H:? r@F?EJ @77:4:2=D 5:5 E96 D2>6 3J @A6?:?8 FA D:>:=2C D96=E6CD 2E E96 q2=5H:? r@F?EJ r@=:D6F> 2?5 2E $E] !2F=’D tA:D4@A2= r9FC49]k^Am
kAmpD =@42=D >256 =2DE >:?FE6 AC6A2C2E:@?D E@ E96:C 9@>6D 367@C6 xD2:2D’ AC@;64E65 =2?572== D@>6H96C6 2=@?8 E96 p=232>2\u=@C:52 4@2DE[ C@F89=J bd A6@A=6 82E96C65 :? %96@5@C6 w:89’D 92==H2JD E@ C:56 @FE E96 r2E68@CJ b 9FCC:42?6]k^Am
kAms63 |@CC:D D2:5 D96 =@G6D =:G:?8 :? 96C #' :? 2 A2C< @77 %96@5@C6\s2H6D #@25[ 3FE 5:5 ?@E H2?E E@ 36 :?D:56 :E H96? xD2:2D 42>6 2D9@C6] $96 3C@F89E 96C 8C2?5D@? 2?5 96C 36=@G65 “49:\H66?:6[” q6==2[ H:E9 96C]k^Am
kAm(96? wFCC:42?6 z2EC:?2 7:==65 96C AC6G:@FD 9@>6 H:E9 7:G6 766E @7 7=@@5H2E6C[ |@CC:D D2:5 D96 =@DE 6G6CJE9:?8 6I46AE 96C A=2E6D 2?5 D:=G6CH2C6] $96 =:G65 :? @E96C 9@FD6D 2C@F?5 |@3:=6 D:?46 E96? 2?5 564:565 E@ 5@H?\D:K6 :?E@ 2? #' E9C66 J62CD 28@]k^Am
kAm|2?J 92G6 E@=5 96C xD2:2D H:== ?@E 36 2D 325 2D D96 H@CC:6D :E >2J 36[ 3FE |@CC:D D2:5 D96 766=D D276C 2?5 >@C6 4@>7@CE23=6 :? E96 D96=E6C]k^Am
kAmuC2?< r@=6>2? 2?5 r2C@= (:==:2>D 42>6 E@ E96 D96=E6C 3642FD6 E96J 92G6 ?@ A=246 6=D6 E@ 8@] r@=6>2? 3642>6 9@>6=6DD 2 76H 52JD 28@[ H9:=6 (:==:2>D 92D =:G65 @? |@3:=6’D DEC66ED 7@C `_ J62CD]k^Am
kAmvC@H:?8 FA :? |@3:=6 244FDE@>65 r@=6>2? E@ 9FCC:42?6D[ 96 D2:5] w6 H2D 8=25 %96@5@C6 w:89 H2D @A6?]k^Am
kAm“xE’D ?:46 E@ 92G6 2 D96=E6C E@ 4@>6 E@[” 96 D2:5]k^Am
kAm(:==:2>D 8C25F2E65 7C@> %96@5@C6 w:89 367@C6 :E 3642>6 w2?<:?D |:55=6 $49@@=] $96 H@C<65 2D 2 DF3DE:EFE6 E62496C 7@C `e J62CD[ 2?5 3642>6 9@>6=6DD H9:=6 DEF5J:?8 7@C 96C E6249:?8 46CE:7:42E6]k^Am
kAmp $64@?5 {:?6 %C2?D:E 3FD 42CC:65 (:==:2>D E@ E96 D96=E6C 7C@> E96 $9@AA6D 2E q6=\p:C[ D96 D2:5] w6C 36=@?8:?8D :?4=F565 2 A24<286 @7 3C:89E=J 4@=@C65 @G6? >:EED 2?5 A@E9@=56CD D96 >256 7@C 96C BF:=E:?8 3FD:?6DD] $96 =@@<D 7@CH2C5 E@ 7:==:?8 @C56CD 7C:6?5D 82G6 96C 7@C @E96C BF:=E65 :E6>D]k^Am
kAm(:==:2>D D2:5 D96 H2D 8=25 E@ 92G6 2 A=246 E@ <66A 96C D276 7C@> E96 H62E96C]k^Am
kAmx? q2=5H:? r@F?EJ[ {@I=6J C6D:56?E %2>>J z66G6C D2:5 D96 925 DE2J65 :? 96C >@3:=6 9@>6 5FC:?8 wFCC:42?6D $2==J 2?5 +6E2 2?5 E92E 96C 9@FD6 E:AA65 @G6C 5FC:?8 @?6 @7 E96 DE@C>D] q642FD6 @7 E92E[ D96 564:565 E9:D E:>6 D96 H@F=5 D66< D96=E6C 2E $E] !2F=’D tA:D4@A2= r9FC49 :? u@=6J]k^Am
kAm“%92E H2D D42CJ] %96J 925 E@ 4FE >6 @FE @7 >J 42>A6C[” D96 D2:5] “x 5:5?VE H2?E E@ DE2J :? >J =:EE=6 42>A6C 2=@?6] xV> 2== 2=@?6 2?5 x 5:5?VE H2?E E@ C:56 :E @FE 2=@?6]”k^Am
kAmt=36CE2 C6D:56?E ~C3:?2 *@F?8DAC@? D2:5 96C 72>:=J’D >@3:=6 9@>6 :D :? 2 =@H\=J:?8 2C62 2?5 E92E E96J 9@A6 E@ 2G@:5 E96 H@CDE @7 E96 DE@C> 3J DE2J:?8 2E E96 D96=E6C]k^Am
kAm“(6 =:G6 :? 2? @=56C >@3:=6 9@>6[ 2?5 E96JVC6 DFCC@F?565 E@E2==J H:E9 EC66D[ 2?5 H6VC6 4@?46C?65 23@FE 2?J A@DD:3=6 H:?5 52>286 7C@> EC66D 72==:?8[” D96 D2:5]k^Am
kAm*@F?8DEC@?’D 72>:=J C@56 @FE wFCC:42?6 $2==J :? E96 D2>6 9@FD6[ D96 D2:5[ H9:49 =65 96C D@? E@ >2<6 E96 564:D:@? ?@E E@ DE2J E96C6 7@C xD2:2D]k^Am
kAm“w6 DE:== 92D !%$s 7C@> :E[” D96 D2:5] “w6 D2JD 96V== ?6G6C DE2J :? WE96 9@FD6X 282:?]”k^Am
kAm|@3:=6 r@F?EJ DA@<6DH@>2? $92C66 qC@FDD2C5 D2:5 E96 4@F?EJ’D E9C66 D96=E6CD D6CG65 2AAC@I:>2E6=J d_ A6@A=6[ 2E E96 E:>6 @7 AF3=:42E:@?]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? D96=E6CD 2?5 C6D@FC46D :? |@3:=6 r@F?EJ[ 9625 E@ k2 9C67lQ9EEAi^^4:EJ@7>@3:=6]8@G^9FCC:42?6\AC6A2C65?6DDQm4:EJ@7>@3:=6]8@G^9FCC:42?6\AC6A2C65?6DDk^2m]k^Am
kAm%96 q2=5H:? r@F?EJ D96=E6CD 2C6 =@42E65 2E `hcff u2:C8C@F?5 #@25 :? #@36CED52=6 2?5 2E d_e }@CE9 !:?6 $EC66E :? u@=6J 2E E96 $E] !2F=VD tA:D4@A2= r9FC49]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.