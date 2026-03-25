Michael Sherman

The search is on to replace Mobile family court judge Michael Sherman after he resigned his seat on the county’s Circuit Court bench this week. Sherman is the second judge to leave office in a month.

Sherman’s resignation was confirmed by the Mobile Bar Association on Wednesday, Mar. 25, but it is not clear why he decided to leave the post he has held in the court’s domestic relations division since 2018. Attempts to reach Sherman were not immediately successful.

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