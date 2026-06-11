The Local Scoop confrontation

Shown are images of The Local Scoop owner Malary Goldman and Daniel smit. Goldman has been charged with harassment and criminal mischief for an incident in which she allegedly harassed and threatened Smit outside of Shrimp Basket restaurant in Bay Minette on June 7. 

 Daniel Smit

Malary Goldman, the owner of The Local Scoop, a Bay Minette ice cream shop, is facing criminal charges and local backlash after she allegedly harassed and threatened a dissatisfied customer Sunday outside of a Shrimp Basket location. 

At the same time, the store’s sole ice cream distributor, Cammie’s Old Dutch, a Mobile-based business, has announced it will no longer supply its frozen treats to the business.  

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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