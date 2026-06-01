MPD Mobile police blotter

A woman is being sought by local police for robbing the Target on Schillinger Road Friday afternoon, the Mobile Police Department said Monday in a press release.

According to MPD, a female suspect was shoplifting when an employee noticed she was putting merchandise in her purse. When she was confronted, the suspect pushed the employee and fled the store. MPD responded to a call about the incident at 1:40 p.m. Friday.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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