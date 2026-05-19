The I-10 Bayway

A rendering of the new I-10 Bayway.

 Courtesy of the Alabama Department of Transporation.

Despite being required by law to pass a sales and use tax exemption for work and materials related to a new Mobile River and Interstate 10 bridge across Mobile Bay, the city of Spanish Fort is holding off until it has more information from the Alabama Department of Transportation.

Spanish Fort, which lies on the east side of the I-10 bridge, would stand to lose out on tax revenues while other cities like Huntsville or Birmingham could potentially financially benefit from project-related sales in those cities, Mayor Brad Bass said.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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