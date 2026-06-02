The I-10 Bayway

A rendering of the new I-10 Bayway.

 Courtesy of the Alabama Department of Transporation.

The Spanish Fort City Council for the second time has delayed voting on a sales and use tax incentive package it is required to provide to contractors working on the Mobile River Bridge and Bayway project.

During a Monday night meeting at Spanish Fort City Hall, Mayor Brad Bass suggested waiting until June 15 to approve the tax breaks, which have already been passed by Daphne, the Mobile County Commission and the city of Mobile.

Spanish Fort City Council on June 1, 2026

The Spanish Fort City Council discusses the Mobile River Bridge and Bayway project on June 1, 2026. 
ALDOT toll plan to fund bridge unclear

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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