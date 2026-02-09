Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

A Spanish Fort man is sitting in the Baldwin County Corrections Center after being arrested last week on charges of possessing child pornography. 

According to both Baldwin County jail logs and a sheriff’s office statement, David Solis, 41, was arrested on Feb. 4 after Baldwin County sheriff’s deputies searched his house two days earlier and found “multiple electronic devices” containing sexual material of people under the age of 18. 

