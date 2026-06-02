Coyote

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 Photo courtesy of U.S. Fish and Wildlife Service via outdooralabama.com

The Spanish Fort City Council will hold a public hearing later this month to determine whether it should renew a contract with a wildlife management agency to capture and kill nuisance species inside city limits. 

During a worksession Monday night at city hall, council members voted to hold a public hearing June 15 on an active agreement with the U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Services to trap and euthanize coyotes, beavers, nutria and muskrats. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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