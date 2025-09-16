Coyote

 Photo courtesy of U.S. Fish and Wildlife Service via outdooralabama.com

The Spanish Fort City Council is poised to vote on a resolution next month to trap and euthanize beavers, coyotes, muskrats and nutria.

On Monday, Mayor Mike McMillan introduced a contract proposal with the U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Services and Wildlife Services to locate, capture and then euthanize those species.

