Ivey state of state 2026

Alabama Gov. Kay Ivey speaks during her final state of the state address in January 2026.

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Alabama lawmakers will convene in a special session next week to set new primary election dates for this year following a Supreme Court ruling that sparked questions about the state’s current court-ordered voting districts. Currently, primaries are set for Tuesday, May 19.

While Gov. Kay Ivey said earlier this week the state is not in a position to have a special session in the wake of the court’s ruling in Louisiana v. Callais, she reversed course Friday after Attorney General Steve Marshall and Secretary of State Wes Allen filed emergency motions with the court to lift an injunction prohibiting Alabama from redrawing its seven congressional voting districts before the 2030 census.

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