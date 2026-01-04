Graves Cheriogotis Jackson standoff presser

(Left to right) Public Safety Director Curtis Graves, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and Chief of Police William Jackson update reporters on a standoff on Tuscaloosa Street.

 Staff photo

A 40-year-old man arrested after a lengthy standoff with Mobile police in Midtown could face charges of attempted murder and more for allegedly shooting a responding officer in an event Mayor Spiro Cheriogotis described as “highly volatile.”

At around 10 a.m. Sunday, officers responded to a home on Tuscaloosa Street after receiving a report of shots fired in the area. Entries to the neighborhood from Old Shell Road and Springhill Avenue were quickly closed, and neighbors on nearby Florence Place were evacuated from their homes.

