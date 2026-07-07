Arc Baldwin County

Shown is an image of Arc Baldwin County, a local nonprofit based in Loxley. 

 Courtesy of Arc Baldwin County

A Baldwin County nonprofit that provides a group home for disabled people has been decertified by the state and its residents ordered to relocate after severe issues were found at the facility that resulted in at least one death, the Alabama Department of Mental Health said Tuesday.

Arc Baldwin County Director Kathy Fleet told Lagniappe the organization was notified July 1 that it was no longer certified by the Alabama Department of Mental Health and that she was told not to discuss the matter publicly. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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