Alabama Legislature
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After a Northeast Alabama lawmaker said Alabama Power and other utilities must open their books and justify their energy costs, the Alabama House of Representatives voted to advance his attempt at reforming the state’s Public Service Commission.

House Bill 475 — introduced by Rep. Mack Butler, R-Rainbow City — would require the three-member body tasked with regulating Alabama’s energy rates to hold rate case hearings for each utility company in the state at least once every three years. It is one of a handful of bills filed this session to change the makeup and responsibilities of the PSC, which has lately been the object of intense attention because of Alabamians’ high power bills.

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