Republicans utility lines

Background photo courtesy of Getty Images via Canva Pro.

Alabama Republicans are split over legislation that would eliminate elections for the state’s Public Service Commission, with two of the state’s leading GOP organizations issuing conflicting statements over the weekend.

Introduced in Montgomery last week, House Bill 392 and Senate Bill 268 seek to retire the public’s role in choosing those responsible for regulating the state’s energy rates, and instead make the three-member Public Service Commission an appointed board. The governor would select the commission’s president in November 2028, and the remaining commissioners would be chosen by the speaker of the Alabama House of Representatives and the president pro tempore of the Alabama Senate in November 2030.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

GBPacker

#sos

#saveourstate

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In