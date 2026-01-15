Chris Elliott

A Baldwin County state senator’s bill to increase criminal penalties for assaulting politicians and members of other professions advanced through a Senate committee Wednesday. The recent alleged assault on a Bay Minette city councilman motivated the legislation.

Senate Bill 20 — introduced by Sen. Chris Elliott, R-Josephine — would charge anyone accused of “causing physical injury” to a current or former local, state or federal elected official with second-degree assault. Under current law, such offenses are charged as third-degree assault.

