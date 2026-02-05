Chip Brown PSC

State Rep. Chip Brown, R-Hollinger's Island, introduced a bill to make the Alabama Public Service Commission fully appointed by the governor and others.

A Mobile County state representative’s legislation would disenfranchise Alabamians from electing members of the Public Service Commission and allow the governor and others to appoint the three commissioners tasked with overseeing the state’s utilities.

On Thursday, Rep. Chip Brown, R-Hollinger’s Island, introduced House Bill 392 in the Alabama Legislature’s lower chamber to do away with the longstanding process for choosing the people responsible for regulating the state’s energy rates. Republican representatives David Faulkner, Susan DuBose, Tracy Estes, Jeana Ross, Mike Shaw, Ivan Smith, Arnold Mooney and Jim Carns are listed as co-sponsors.

guest45b244bb1ebba351aad72848

Sounds like the legislature is jealous of the payoffs the PSC Commisioners are getting and instead want it all for themselves. Greedy greedy

Report Add Reply

