Rep. Rolanda Hollis, D-Birmingham, sponsored legislation to expand the civil statute of limitations for child sex abuse cases in Alabama.

A Jefferson County state representative recently introduced legislation to give child sex abuse survivors more time to seek civil damages from their alleged abusers, the latest attempt in a years-long battle beset by insurance concerns.

The pair of bills State Rep. Rolanda Hollis, D-Birmingham, filed in the Alabama Legislature’s lower chamber last week would expand the state’s civil statute of limitations for sex abuse cases from six years to 10 years, if voters approve a constitutional amendment to do so in the 2026 general election. Currently, state law says sex abuse survivors can only file civil lawsuits against individuals and institutions between the victims’ 19th and 25th birthdays.

