State Rep. Chip Brown, R-Hollinger's Island, introduced a bill to make the Alabama Public Service Commission fully appointed by the governor and others.

Mobile County lawmaker Chip Brown described his bill to no longer hold elections for public service commissioners as being a direct response to Democrats winning seats on Georgia’s regulatory body, and an attempt to bring a new kind of accountability to Alabama’s three-member commission.

If passed by both chambers of the Alabama Legislature and signed into law by Gov. Kay Ivey, House Bill 392 would do away with the longstanding process for choosing the people responsible for regulating the state’s energy rates, and task the governor and two other elected officials with appointing the Public Service Commission’s president and two associate members. The governor would appoint the commission’s president in November 2028, and the remaining commissioners would be chosen by the speaker of the Alabama House of Representatives and the president pro tempore of the Alabama Senate in November 2030.

