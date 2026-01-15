Matt Simpson 2025

Rep. Matt Simpson, R-Daphne

 Staff photo

A Daphne state representative included a few of his fellow lawmakers in a hypothetical explanation of his bill to charge fatal shootings in crowds as a capital crime. The House of Representatives could vote on the legislation next week.

“For capital murder, you have to intend to commit the offense,” State Rep. Matt Simpson, R-Daphne, said in a committee meeting Wednesday. “If I put Representative Brinyark and Representative Tillman at great risk of danger in my killing of Representative Robbins, that can be charged as capital murder.”

