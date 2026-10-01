Kent Davis Kay Ivey 2025

(Left to right) Kent Davis and Gov. Kay Ivey

 Staff photo and screenshot

The legal battle between Kent Davis and Gov. Kay Ivey continues in state court after the ousted head of the Alabama Department of Veterans Affairs filed a new lawsuit against the governor on Wednesday.

The complaint submitted in Montgomery County Circuit Court comes days after U.S. District Court Judge Bill Lewis dismissed Davis’ federal lawsuit against Ivey, which alleged she violated Davis’ rights when using her “supreme executive power” to force him out of his job in 2024 despite a vote in his favor from the State Board of Veterans Affairs.

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