Vivian Figures file 2026

State Sen. Vivian Figures, D-Mobile, speaks in Africatown in February 2026.

Before joining the rest of an Alabama Senate committee’s unanimous vote to advance legislation to expand the Public Service Commission, a Mobile County senator told a woman that campaign contributions from Alabama Power’s political action committee have no influence on her vote.

Sen. Clyde Chambliss, R-Prattville, introduced Senate Bill 360 Tuesday afternoon to expand the elected body responsible for regulating Alabama’s power bill and other utility costs from three members to seven, with each commissioner elected from Alabama’s seven congressional districts to terms of six years starting in 2028. Though Gov. Kay Ivey would appoint four new members to the commission over the summer, if the bill is passed into law, Alabamians could vote on the new commissioners in the 2028 and 2030 elections. The three members currently serving on the commission would be up for election into office in 2026 and 2028. Jeremy Oden and Chris Beeker are currently running for election.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In