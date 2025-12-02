Paul Finebaum
Photo courtesy of Paul Finebaum via Twitter (X)

College football commentator Paul Finebaum will remain on the sidelines in the 2026 race to fill Alabama’s seat in the U.S. Senate, deflating many months of speculation he would join the crowded field.

In a statement to AL.com on Monday, the ESPN broadcaster and radio show host said he was “deeply moved” by the many people who encouraged him to run for the seat being vacated by U.S. Sen. Tommy Tuberville, R-Auburn, but opted instead to continue his career reporting and pontificating on college football.

