Kay Ivey and Kent Davis

(Left to right) Alabama Gov. Kay Ivey and W. Kent Davis

Attorneys for Gov. Kay Ivey challenged the federal lawsuit that fired Alabama Department of Veterans Affairs commissioner Kent Davis’ filed against her in June, claiming in court documents last week that she had the legal power to remove the "obstructionist” and “recalcitrant” state agency head.

“This case is about whether the Governor of Alabama may terminate a recalcitrant state executive-branch official and whether that official’s dispute with her has any basis to proceed in federal court,” Ivey’s attorneys, H. William Bloom III and Jordan A. LaPorta, wrote in a reply to Davis’ complaint on Friday, Aug. 8. “This inherently political dispute has no basis to proceed in any court — let alone this federal court of limited jurisdiction. [Davis’] federal claims fail both on their merits and because of sovereign and qualified immunity.”

