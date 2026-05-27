Sheila McNeil PSC

A candidate running for Alabama Public Service Commissioner filed a federal lawsuit to stop the regulatory board from gaining four extra commissioners and a secretary of energy, arguing the change is unconstitutional and discriminatory.

Sheila McNeil, who is running on the Democratic ticket for the PSC seat currently held by Chris Beeker, sued Gov. Kay Ivey and Attorney General Steve Marshall in the U.S. District Court for the Middle District of Alabama over House Bill 475 on Monday.

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