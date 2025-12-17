AJ McCarron Lieutenant Governor
Screenshot of AJ McCarron for Lieutenant Governor Facebook

After announcing in October he would run to be Alabama’s next lieutenant governor, former Crimson Tide quarterback and Mobile native A.J. McCarron shuttered his campaign weeks later.

Neither McCarron nor his campaign responded to requests for comment Thursday morning in response to multiple media reports stating he will not finish his bid to replace Lt. Gov. Will Ainsworth, who cannot run again because of term limits.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In