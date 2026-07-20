Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

Following the appeal of a separate legal challenge to the Alabama Supreme Court, one of Tommy Tuberville’s primary challengers for Alabama governor is once again trying to have the U.S. senator disqualified from running.

On Monday morning, Ken McFeeters filed a civil lawsuit against Tuberville and Alabama Secretary of State Wes Allen in Jefferson County Circuit Court alleging the state’s senior U.S. senator has not been a legal resident of Alabama long enough to become its next governor, and calling on Allen to remove Tuberville from the November general election ballot by Wednesday, Aug. 19.

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