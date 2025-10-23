AJ McCarron Lieutenant Governor
Screenshot of AJ McCarron for Lieutenant Governor Facebook

Former Crimson Tide quarterback A.J. McCarron announced Thursday he will run to be Alabama’s next lieutenant governor as a conservative “outsider,” explaining the recent assassination of Charlie Kirk motivated him to do so.

The Mobile native who played at the University of Alabama under former coach Nick Saban between 2009 and 2013 ended weeks of speculation about whether he would run for elected office when he published a video statement on Facebook Thursday morning, Oct. 23, declaring his candidacy for the office currently held by Will Ainsworth, who is term-limited from running again.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

Lewes22

Will he also live in Florida??

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In