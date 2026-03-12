Power meters

Legislation to expand the Alabama Public Service Commission rocketed through the Senate two days after its introduction, and could be voted into law by the House of Representatives next week.

On Tuesday, Sen. Clyde Chambliss, R-Prattville, filed Senate Bill 360 to increase the size of the elected body responsible for regulating Alabama’s power bills and other utility costs, appoint a new secretary of energy to oversee its operations, and freeze utility rates until 2029.

