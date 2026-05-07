Redistricting protest 2026

A protestor chants after a State Senate committee advanced legislation to hold special elections in four of Alabama's seven congressional voting districts. (Screenshot of Facebook livestream by Sen. Merika Coleman, D-Pleasant Grove)

Shouts of “Shame” and “End White supremacy” erupted from protestors after an Alabama Senate committee advanced legislation to hold new elections in four congressional voting districts if the current court-ordered voting district map is overturned.

While those pushing the bill touted its necessity if an already-filed appeal to a current federal injunction against changing the voting maps is overturned, critics felt the bill was an integral part of disenfranchising the state’s Black voters.

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