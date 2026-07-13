Harry Still
By Gabriel Tynes

A former Baldwin County attorney accused last year of assaulting an elected official has filed a lawsuit against the city of Orange Beach and several local officials, including Mayor Tony Kennon, alleging harassment, slander and libel.

Harry Still, who filed the lawsuit without an attorney on Friday, July 10 in Baldwin County Circuit Court, named Kennon, former Police Chief Steve Brown, City Attorney Jamie Logan, City Administrator Ford Handley and City Clerk Renee Eberly as defendants. There are also other unnamed defendants yet to be listed, according to the complaint.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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