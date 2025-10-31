Sandy Stimpson Bienville Square

Mobile Mayor Sandy Stimpson readies for retirement in Bienville Square.

 Staff photo

Governor Kay Ivey announced Friday afternoon longtime Mobile Mayor Sandy Stimpson will join the ranks of the Alabama Academy of Honor for his “outstanding accomplishments and service” to the city.

Stimpson, who served as the Port City’s head of state for the past 12 years, will be inducted alongside Civil Rights activist Dr. Bernard LaFayette Jr. and University of Alabama at Birmingham President Ray Watts, according to a Friday statement from Ivey’s office. The ceremony will take place at the Alabama State Capitol in Montgomery on Monday, Nov. 3.

