Sandy Stimpson Amtrak

Mobile Mayor Sandy Stimpson speaks to reporters after riding the first Amtrak train into Mobile in August 2025.

 Staff photo

Gov. Kay Ivey added a new member to the Alabama Port Authority’s board of directors on Friday: former Mobile mayor Sandy Stimpson.

Stimpson, who served as the Port City’s head of state from November 2013 to November 2025, fills a vacancy on the governing body overseeing the state’s docks, Ivey spokeswoman Gina Maiola said. He will serve as the authority’s representative for the Southern Region until July 2030.

